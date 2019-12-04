Москва, , 12:47 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Прежде всего, вводятся повышенные штрафы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Санкции на граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет, на юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Вводится наказание за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций. За правонарушение предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.