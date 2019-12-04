Москва, , 12:15 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский, который обвиняется в нападении на российское посольство в Киеве, во время рассмотрения дела в Московском городском суде признал свою вину.

«Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2014 года в Киеве активисты объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай, а также активисты украинских националистических организаций «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других праворадикальных объединений совершили нападение на посольство РФ.

Злоумышленники, в числе которых был и бывший депутат Рады Николай Рудьковской, забросали здание дипмиссии камнями и пытались поджечь его. Нападавшие также повредили дипломатические автомобили и надругались над российским флагом.

Рудьковский был задержан в московском аэропорту «Внуково» при пересечении российской границы в 2018 году. В настоящее время он находится под стражей.