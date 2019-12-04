Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Среди вызовов, которые стоят перед странами Черноморского региона, особое место занимает «деструктивная политика», осуществляемая Россией в отношении Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в Лондоне. По информации МИД Грузии, Залкалиани выступил с речью на проходившей в рамках саммита НАТО в Лондоне 3 декабря встрече по теме «NATO Engages: Innovating the Alliance», которая была посвящена вопросам безопасности стран Балтийского и Черноморского бассейнов.

Министр подчеркнул, что без стабильности на Черном море обеспечение стабильности евроатлантического пространства невозможно.

Что касается России, она, по разъяснению Залкалиани, «оккупировала» 20% территорий Грузии, где сложилась тяжелая ситуация с точки зрения безопасности и прав человека.

«Людей преследуют и незаконно задерживают. И сейчас похищен и содержится в незаконном заключении известный грузинский врач Важа Гаприндашвили. Мы сумели полностью консолидировать мировое сообщество вокруг этого факта. У нас налицо гуманитарная катастрофа», — заявил Давид Залкалиани.

Напомним, что Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы, которую югоосетинская сторона считает государственной, а грузинская — административной.