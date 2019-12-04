Москва, , 12:11 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил, что посольство США не вернуло ему паспорт, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«В частности, мой паспорт до сих пор находится в посольстве США в России», — заявил Слуцкий.

Вашингтон последовательно ведет «визовую войну», создавая новые и новые препятствия российским представителям для участия в международных мероприятиях на территории США, отметил парламентарий.

«Все это еще и еще раз должно заставить задуматься о целесообразности проведения в Соединенных Штатов как различных международных форумов и конференций, так и мероприятий по линии ООН», — заявил Слуцкий.

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