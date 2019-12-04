Москва, 4 декабря 2019, 12:11 — REGNUM Чем больше президент США Дональд Трамп будет давить на союзников Америки по НАТО, тем привлекательнее для них будут становиться идеи о необходимости дистанцироваться от Североатлантического альянса, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание главы Белого дома о том, что он надеется, что взносы в бюджет НАТО будут увеличены.
При этом Шаповалов подчеркнул, что чем больше Трамп будет давить на своих союзников, тем сильнее они будут убеждаться в необходимости дистанцироваться от НАТО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, расходы на оборону стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на 130 млрд долларов и на 400 млрд долларов к 2024 году.
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