Москва, , 12:11 — REGNUM Чем больше президент США Дональд Трамп будет давить на союзников Америки по НАТО, тем привлекательнее для них будут становиться идеи о необходимости дистанцироваться от Североатлантического альянса, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание главы Белого дома о том, что он надеется, что взносы в бюджет НАТО будут увеличены.

«Это старая идея Трампа. Он о 4% говорит на протяжении последних трёх лет. Это элемент торга, который характерен для стиля Трампа, — сказал политолог. — Он намеренно завышает требования, чтобы добиться результата. А результат, которого хочет добиться Трамп, это переложить часть расходов на европейских партнёров США. А в идеале перейти на модель, которую предложила Польша, — чтобы Европа платила за то, чтобы её территорию оккупировали американские войска. Я не думаю, что Трамп сможет добиться от Европы 4%, но увеличить военные расходы европейских стран он способен».

При этом Шаповалов подчеркнул, что чем больше Трамп будет давить на своих союзников, тем сильнее они будут убеждаться в необходимости дистанцироваться от НАТО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, расходы на оборону стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на 130 млрд долларов и на 400 млрд долларов к 2024 году.

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