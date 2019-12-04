Кишинёв, , 12:18 — REGNUM Прямые запросы о местонахождении беглого олигарха Владимира Плахотнюка направят США, Великобритании и Румынии молдавские власти. Об этом заявил президент страны Игорь Додон 4 декабря после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался этот вопрос.

Он напомнил, что запрос в Интерпол об объявлении бывшего лидера молдавской Демократической партии в международный розыск был направлен 18 октября, но официального ответа в Кишинёве до сих пор не получили. Поэтому у властей США, Великобритании и Румынии напрямую спросят о том, не находится ли разыскиваемый в их странах.

Ранее СМИ, пояснил Додон, сообщали о бегстве Плахотнюка именно в эти страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон заявил, что США приютили олигарха Плахотнюка, так как через него надеялись влиять на политику в Молдавии.

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