Москва, , 12:14 — REGNUM

Решение Совета Федерации можно только приветствовать, вот только выражать «глубокое сожаление» российским парламентариям не стоило, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 декабря, комментируя высказывания Константина Косачева.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Норвегии в России Руне Ресаланном заявил, что Совфед не готов развивать сотрудничество с парламентом Норвегии, пока не будут принесены извинения за задержание сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже.

«Отказ Совета Федерации развивать двустороннее сотрудничество со Стортингом (парламентом) Норвегии до тех пор, пока там не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата СФ Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре прошлого года, следует только приветствовать.

Дело по обвинению Бочкарева было закрыто ещё в апреле этого года, но извинений на парламентском уровне принесено не было. Пока они не будут принесены, парламентский обмен, другое сотрудничество между законодателями продолжаться, естественно, не может. Будем надеяться, что Совет Федерации до конца выдержит такую позицию.

Только вот запрашивать какие-то дополнительные разъяснения, выражать «глубокое сожаление» в связи с тем, что норвежцы перед СФ не извинились, не стоит. Не являются же наши сенаторы какими-то особыми бенефициарами от такого сотрудничества?» — отметил Михаил Демурин.