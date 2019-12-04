Москва, , 12:07 — REGNUM В Госдуме осудили визовую войну, которую развязали США, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Вашингтон последовательно ведет «визовую войну», создавая новые и новые препятствия российским представителям для участия в международных мероприятиях на территории США. Последний случай по невыдаче виз делегации Федерального казначейства лишь подтверждает эту негативную тенденцию и усугубляет ситуацию», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Безусловно, это очередной удар по двусторонним отношениям, считает парламентарий.

«США проявили себя как недобросовестный партнер в плане организации многосторонних форматов. И это далеко не первый раз. Самым вопиющим из них стала невыдача виз без объяснения причин ряду членов делегации РФ, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в конце сентября», — указал он.