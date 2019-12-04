Нур-Султан, , 12:07 — REGNUM Смена власти в Казахстане в марте 2019 года является политической инновацией. Об это 4 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию Deutsche Welle.

«Я не скрываю, что мы консультируемся друг с другом, порой я прошу его совета (Нурсултана Назарбаева — примечание ИА REGNUM)», — подчеркнул глава государства. По его словам, в стране нет двоевластия, нет тандема, но есть законно избранный президент.

Журналистка Жанна Немцова напомнила, что столица Казахстана носит имя первого президента Казахстана, аэропорт столицы также назван в его честь, а 1 декабря — это День первого президента. «Мне кажется, что это культ личности. Вы согласны с этим?» — спросила журналистка.

Токаев ответил, что не согласен с такой оценкой и напомнил комментарий советского писателя Михаила Шолохова на вопрос о культе личности Сталина: «Ну, была же личность». Нурсултан Абишевич Назарбаев — это крупная историческая личность».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Германию 5−6 декабря. Глава государства планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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