Ташкент, , 12:07 — REGNUM Совместные тактические учения «Восток-2019» военнослужащих Узбекистана и России прошли на полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на Министерство обороны республики.

Согласно задаче учений, от подразделений требовалось уничтожить внезапно появившиеся небольшие группы условных противников и найти их объекты.

«В ходе практических занятий основное внимание уделялось вопросам обеспечения сплоченности военнослужащих и поддержке друг друга по время нанесения ущерба объектам противника», говорится в сообщении.

Участники отработали маршевый бег на 5 км с оружием и снаряжением, преодоление препятствий на горной местности и эвакуацию раненых.

Проведено также занятие в ночное время — участники выполняли задачу по выявлению и уничтожению группы условных боевиков, запланировавших подрывную деятельность в приграничных районах