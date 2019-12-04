Москва, , 12:06 — REGNUM На Украине сложилась ситуация, когда любой глава государства, вне зависимости, кто он и кем избран, оказывается заложником националистического меньшинства. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Зеленский не может в этой демократической стране разобраться с нацистами, которые совершили военное преступление, потому что они ему угрожают. Его жизни грозит опасность. Каким образом президенту демократической страны грозит опасность за выполнение своих непосредственных обязанностей, я не совсем понимаю», — заявил Ищенко.

«Демократическая страна это процедура. Это не нацистские батальоны, которые остались от предыдущего режима. Это процедура: она либо демократическая, либо остался предыдущий режим. И именно предыдущий режим там остался!» — подчеркнул он.