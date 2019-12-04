Манила, , 12:04 — REGNUM В посольстве Индонезии на Филиппинах заявили, что не было сообщений о пострадавших индонезийских гражданах в результате шторма Каммури, обрушившегося на страну, сообщает CNN Indonesia.

«До сих пор, к счастью, не было никаких сообщений о пострадавших гражданах Индонезии на Филиппинах», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Маниле.

Ранее посольство Индонезии на Филиппинах обратилось с призывом к индонезийским гражданам, которые участвуют в играх Юго-Восточной Азии (SEA Games), не проводить мероприятия из-за шторма Каммури.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 17 человек на Филиппинах погибли в результате прохождения тайфуна «Тиса».

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