Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Физическое противостояние сторонников грузинских властей с силами оппозиции нельзя оправдывать, но это — естественная реакция на те методы, которые используют протестующие. Такое заявление сделала перед журналистами вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Когда оппозиция приходит непосредственно к тому или иному офису, к депутату, а там ее встречают сторонники [властей], это, разумеется, естественный отзвук той агрессии, которую сеют наши оппозиционные силы, однако это не оправдывает сторонников «Грузинской мечты» <…>, которые вступают в физическое противостояние с представителями оппозиции», — сказала Цкитишвили.

Она также отметила, что противостояние любого типа неприемлемо и призвала конфликтующие стороны «перебраться с улиц в парламент».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии объединение оппозиционных партий начало проводить массовые акции, протестуя против того, что правящая партия «Грузинская мечта» не поддержала законопроект об изменении выборной системы в стране. В ответ на данные действия на улицы также стали выходить сторонники властей. Противостояние периодически приводит столкновению участников акций.