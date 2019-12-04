Москва, , 11:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не понял, чего от него ожидают на переговорах в нормандском формате. Об этом заявил народный депутат V—VII созывов Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я бы рекомендовал, во-первых, не рассматривать нормандский формат как корпоратив и КВН, игру капитанов. И приезжать на нормандский формат со своим роялем. Там рояль есть уже», — заявил Олейник.

Он отметил, что в случае существования некоего альтернативного плана решения конфликта в Донбассе, он должен был быть предоставлен во всех подробностях задолго до обсуждения повестки встречи в нормандском формате.

«Сказать, что есть «план Б» такой-то и такой-то, и я хочу посоветоваться. Если его секретарь Данилюк говорит, что есть пять проектов — я говорю, что читайте, что ни одного. Это всё блеф для того, чтобы туда приехать», — указал Олейник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.

«Я не хочу говорить о моем «плане Б» прямо сейчас — вот почему он называется «планом Б», потому что я верю в «план А». Но он, конечно, существует. И одна вещь, которую я хотел бы уточнить: мой «план Б» не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас», — заявил Зеленский.