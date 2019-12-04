Москва, , 11:52 — REGNUM В Госдуме считают закономерным развитие ситуации с убийством в Германии гражданина Грузии по сценарию «дела Скрипалей».

«Убийство Скрипаля — 2. Миссия в Берлине». Западные зрители любят сиквелы», — иронизирует депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Германии намеревается передать дело об убийстве грузинского гражданина в Берлине федеральному прокурору по делам безопасности из-за предположения, что к этому «причастна Россия». По данным The Wall Street Journal, германская прокуратура уже определила подозреваемого в этом уголовном деле, который может быть «связан» с российским правительством.

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