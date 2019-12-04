Сеул, , 11:52 — REGNUM Самолёты США патрулируют Корейский полуостров не только с воздуха, но и с моря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 4 декабря береговой патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion, находящийся на службе ВМС США, был замечен над Корейским полуостровом.

Известно, что США продолжают собирать информацию о КНДР после испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, проведенного 28 ноября.

Напомним, что 3 декабря над Корейским полуостровом был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8 Joint Stars, 2 декабря — крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W, а 30 ноября — высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2S.

P-3C — противолодочный самолёт с полностью обновлённым поисково-прицельным комплексом на базе БЦВМ Univac ASQ-114.

Отметим, что 3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что доверительные отношения глав государств не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР.

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