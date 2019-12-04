Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Казахстан не считает события в Крыму в 2014 году аннексией со стороны России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 4 декабря в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал Токаев.

Президента спросили, было ли напугано правительство Казахстана событиями на Украине в 2014 году. Глава государства ответил, что никакого страха не было, так как между Москвой и Нур-Султаном установились абсолютно доверительные отношения.

Токаев считает, что Минские соглашения в настоящее время являются единственным правовым документом, который может привести к урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря президент совершит официальный визит в ФРГ. Глава государства встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель и другими высокопоставленными чиновниками.

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