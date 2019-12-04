Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Общественный транспорт в Тбилиси будет одним из лучших в Европе. Такое заявление сделал мэр грузинской столицы Каха Каладзе во время заседания городского правительства, 4 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Транспорт у Тбилиси будет одним из лучших в Европе», — рассказал мэр города о результатах, к которым приведет реформа общественного транспорта в столице.

В частности Каладзе пообещал обновить все автобусы до уровня «еро-6» и довести до конца реформу такси.

Стоит отметить, что первый этап реформы такси в Тбилиси начался 1 октября 2018 года. Он заключался в том, что таксистов обязали оформлять лицензию. Второй этап был начат 1 октября текущего года, когда такси разделили на категории «А» и «В», и это также оформлялось с помощью лицензий. На первую категорию могут претендовать только автомобили белого цвета с левым рулем. В отличие от второй категории им разрешено подбирать пассажиров на улице.