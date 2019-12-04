Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Пентагон 2 декабря 2019 года сообщил о заключении контракта с корпорацией General Dynamics Electric Boat (GDEB) на постройку девяти подводных лодок класса Virginia Block V. Общая сумма контракта — 22,2 миллиарда долларов.

Контракт также предусматривает возможность строительства десятой подлодки в установленные контрактом сроки, в результате чего общая потенциальная стоимость контракта составит приблизительно 24,1 миллиарда долларов. Работы по контракту должны быть завершены к августу 2029 года.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на министерство обороны США.

Подводная лодка класса Virginia Block V относится к многоцелевым атомным подводным лодкам четвёртого поколения и соответствует американскому типу Hunter/Killer (охотник-убийца). Субмарина имеет надводное водоизмещение 7 800 тонн, подводное водоизмещение 10 200 тонн.

Она способна развивать скорость более 25 узлов и погружаться на глубину более 240 метров. Длина корпуса подлодки — 115 метров, диаметр — 10,4 метра. Лодка несёт торпеды повышенной мощности типа Mark 48, крылатые ракеты Tomahawk и беспилотные подводные аппараты.

Из девяти заказанных лодок восемь получат модуль полезной нагрузки Virginia Payload Module (VPM). Это позволит увеличить количество крылатых ракет на борту до 40 штук, вместо 28. Десятая (опционная) подлодка также будет иметь этот модуль.