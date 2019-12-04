Хух-Хото, Китай, , 11:46 — REGNUM Бывший секретарь Муниципального комитета Компартии Китая по городу Хух-Хото, столицы Внутренней Монголии на севере КНР был исключен из партии за серьезные нарушения норм дисциплины и законов Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Центральная комиссия по проверке дисциплины КНР и Национальная надзорная комиссия выяснили, что Юнь Гуанчжун, являясь бывшим членом Постоянного Комитета регионального комитета Компартии Китая по Внутренней Монголии был уличен во взяточничестве, с связи с сем также отстранен от всех занимаемых должностей.

По заявлению надзорных органов, Юнь утратил свои идеалы и перестал служить обществу и начал служить своим личным сугубо корыстным материальным интереса. Он лоббировал коммерческие интересы третьих лиц во обмен на дорогие подарки и денежные вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава народной прокуратуры провинции Цзилинь на северо-востоке Китая также был снят со всех постов и исключен из партии за аналогичные преступления.

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