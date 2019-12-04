Берлин, , 11:49 — REGNUM Германия хочет поддерживать отношения с РФ и получать российский газ, а Соединённых Штатов энергетическая политика ФРГ не касается. Об этом заявил немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, для Германии в газовом вопросе имеет значение цена. Российский газ намного дешевле и экологичнее американского, который добывают методом фрекинга.

«Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику», — сказал Клаус РИА Новости.

Он добавил, что в Германии, включая бундестаг, существует широкий консенсус о желании получать российский газ и поддерживать отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в бундестаге выразили опасения из-за американских санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Санкции могут негативно отразиться на потребителях газа в Европе, так как приведут к подорожанию природного газа.

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