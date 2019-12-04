Киев, , 11:44 — REGNUM 3 декабря Верховная рада Украины проголосовала за постановление относительно празднований памятных дат и юбилеев в 2020 году. Документ поддержали 305 депутатов украинского парламента при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Что же будет праздновать Украина в следующем году, комментирует политолог, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

Эксперт обращает внимание, что в этом постановлении, среди прочих, к памятным датам, которые будут отмечаться на Украине в следующем году на государственном уровне, относится 100-летняя годовщина Варшавского договора между Петлюрой и Пилсудским, по которому УНР официально соглашалась с включением Западной Украины (Галичины и Волыни) в состав Польши.

«И это к вопросу о том, кто тут на самом деле «сепары». А по поводу вхождения Западной Украины в состав УССР в 1939 году, в результате чего западноукраинские земли, собственно, и находятся сейчас в составе Украины, нам, как известно, положено траурно печалиться. «Бо то ж кляті Совєти», — саркастически отмечает политолог.

Также, подчеркивает Филиндаш, Украина будет праздновать 100 лет со дня освобождения Киева от большевиков украинско-польскими войсками.

«По факту — это недолгий захват Киева поляками в 1920 г., петлюровцы там сбоку телепались, праздновать по этому постановлению теперь тоже положено», — комментирует эксперт.

«И дни рождения целой своры разных оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая тех, кто прямо работал на нацистов, создавая дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в этом постановлении отмечать тоже положено», — подчеркивает он.

Эксперт делает вывод, что принятое постановление вполне себе в духе гуманитарной политики Порошенко, и удивляется, как за этот документ, практически без обсуждения, проголосовали 305 депутатов — причем из всех фракций.

«Хорошо, конечно, что нашлись и те, кто не голосовал за этот феерический бред — но большинство Рады, как видим, нажали кнопки «за». В том числе и некоторые из как бы адекватных, в итоге дружненько проголосовали с ними заодно. Надеюсь, всем этим «как бы адекватным» депутатам их избиратели на Юго-Востоке соответствующие вопросы зададут. Чтобы в следующий раз как минимум читали, за что голосуют, — и хотя бы немного задумывались», — резюмировал эксперт.