Москва, , 11:40 — REGNUM В Госдуме считают, что Россия должна ответить симметрично на невыдачу США виз делегации.

«На это должен быть один ответ — аналогичный! Пока в Вашингтоне не поймут, что без диалога с Москвой существовать в этом мире невозможно, хорошего разговора у нас не выйдет», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту.

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