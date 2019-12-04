Чанчунь, Китай, , 11:36 — REGNUM Бывший руководитель Народной прокуратуры провинции Цзилинь Ян Кэцинь был исключен из Компартии Китая и отстранён от всех занимаемых должностей в связи с множественными нарушениями партийной дисциплины и законов КНР, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Центральной Комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР, Ян утратил понимание своей миссии и целей, а также перешел все грани дозволенного в плане дисциплины и закона, начав использовать свои полномочия в сугубо личных целях.

Ян также нарушил свод норм и правил бережливости члена Компартии Китая из восьми пунктов, начав организовывать роскошные банкеты на государственные деньги, принимая дорогие подарки от коммерсантов в виде денег и подарков. Взяточничество Яна даже после проведения 18-го съезда КПК, на котором обсуждался этот вопрос, стало последней каплей. Все его незаконные накопления будут изъяты, а в отношение него продолжится расследование, но уже со стороны прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший китайский законодатель приговорен с смертной казни, но «милостиво»

Читайте развитие сюжета: В Китае исключили из партии бывшего главу коммунистов Хух-Хото