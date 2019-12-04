Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о желании продолжить работу на посту главы региона. Но если жители Ленобласти или президент РФ выскажутся против, то он не будет принимать участие в предвыборной кампании в 2020 году. Об этом Дрозденко заявил во время пресс-конференции в среду, 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

Напомним, в сентябре 2020 года в Ленинградской области состоятся очередные выборы губернатора. Действующий глава региона 55-летний Александр Дрозденко может переизбраться на новый срок.

«Я уже не раз говорил, что у меня два работодателя: первый — жители Ленобласти, которые большим количество голосов выбрали меня в 2015 году, и этот контракт я хочу выполнить с достоинством и честью. Второй — президент России, и я ориентируюсь на мнение и позицию двух работодателей», — сказал Дрозденко.

По словам губернатора, если кто-то из двух работодателей решит, что он не справляется с обязанностями, то он не будет участвовать в новых выборах.

«Если нет, то я не пойду. Если кто-то думает, что хлеб губернатора простой и легкий, то это большая ошибка. Я даже в отпуске нахожусь в постоянном контакте с коллегами и всегда на связи», — объяснил Дрозденко.

Напомним, Александр Дрозденко возглавляет Ленобласть с мая 2012 года. Сначала он был избран Законодательным собранием региона по представлению президента, а 13 сентября 2015 года был избран на этот пост на пятилетний на досрочных выборах, получив 82,1% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

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