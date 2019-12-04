Киев, , 11:59 — REGNUM В Верховной раде Украины по причине технических неисправностей опубликовали старый текст по продвижению страны в состав Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 4 декабря написал депутат от фракции «Слуга народа» и председатель постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из-за технических несогласованностей (аппарат Рады не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления», — написал Чернев и добавил, что новый текст будет размещён позднее, 4 декабря.

Также он напомнил, что накануне, 3 декабря, украинский парламент принял заявление про дальнейшее продвижение страны в НАТО для поддержки украинской делегации на саммите стран-членов организации, проходящем в Лондоне.

Кроме этого, Чернев опубликовал текст заявления, в котором сказано, что Верховная рада считает поддержку интеграции Украины в НАТО и предоставление ей Плана действий относительно членства является наиболее эффективным и выверенным вложением в обеспечение мира и безопасности, а также ещё одним шагом по укреплению системы международной безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал на саммите НАТО в Лондоне, что расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.