Лондон, , 11:46 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своем желании обложить налогом американские интернет корпорации Facebook и Google, об этом 4 декабря сообщает BBC.

«Что касается налогов на цифровые услуги, то нам следует обратить внимание на крупнейшие цифровые компании и их огромные доходы в этой стране», — отметил Джонсон в комментарии журналистам.

Джонсон пообещал разобраться в этом вопросе и сделать так, чтобы указанные компании внесли больший вклад в экономику Соединенного Королевства.

Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут парламентские выборы, одним из предвыборных обещаний лидера Консервативной партии Джонсона стало повышение налогов на интернет компании.

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