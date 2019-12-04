Москва, 4 декабря 2019, 11:32 — REGNUM Основной задачей НАТО было и остается максимальное приближение к границам РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который признался, что последние три года НАТО двигалось в неверном направлении.
Поэтому, как подчеркнул Шаповалов, в настоящее время нет оснований говорить о том, что НАТО изменило свою политику, — основной задачей Североатлантического альянса как было, так и остаётся максимальное приближение к границам РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Дональд Трамп заявил, что последние три года НАТО двигалось в неверном направлении, но теперь альянс сильно укрепился.
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