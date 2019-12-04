Москва, , 11:32 — REGNUM Основной задачей НАТО было и остается максимальное приближение к границам РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который признался, что последние три года НАТО двигалось в неверном направлении.

«За эти три года не было никаких новых веяний, — считает политолог. — Например, вступление в НАТО Черногории было очередным проявлением экспансионистского духа НАТО. И это несмотря на то, что подавляющая часть населения Черногории была против. Но правительство Черногории грубо наплевало на их мнение и затащило страну в НАТО. Примерно те же самые процессы в настоящее время происходят в Македонии, которую даже переименовали вопреки мнению народа в Северную Македонию, для того чтобы включить в НАТО. Идёт активная экспансия в отношении Украины и Грузии».

Поэтому, как подчеркнул Шаповалов, в настоящее время нет оснований говорить о том, что НАТО изменило свою политику, — основной задачей Североатлантического альянса как было, так и остаётся максимальное приближение к границам РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Дональд Трамп заявил, что последние три года НАТО двигалось в неверном направлении, но теперь альянс сильно укрепился.

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