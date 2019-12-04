Москва, , 11:33 — REGNUM Отказ Соединенных Штатов в выдаче виз российской делегации наносит очередной удар по отношениям между двумя странами и не останется без ответа. Об этом 4 декабря заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Разумеется, это ещё один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, когда в Вашингтоне «прозвучат очередные оправдания на тему «Россия первая начала», нужно будет припомнить и этот случай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены делегации Федерального казначейства России не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Также Госдеп США не допустил визита директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом.

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