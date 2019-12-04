Москва, , 11:32 — REGNUM В офисе президента Украины Владимира Зеленского ссылаются на дополнительные планы урегулирования ситуации в Донбассе из отчаяния — в действительности никаких решений нет и Киев находится в состоянии полной растерянности. Об этом заявил народный депутат V—VII созывов Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«План Б» — это всё игра. К сожалению, это блеф. Потому что, если у тебя есть «план Б», в публичной сфере ты что должен сказать? Сказать, что есть «план Б» такой-то и такой-то, и я хочу посоветоваться. Если его секретарь Данилюк говорит, что есть пять проектов — я говорю, что читайте, что ни одного. Это всё блеф для того, чтобы туда приехать», — заявил Олейник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.

«Я не хочу говорить о моем «плане Б» прямо сейчас — вот почему он называется «планом Б», потому что я верю в «план А». Но он, конечно, существует. И одна вещь, которую я хотел бы уточнить: мой «план Б» не состоит в том, чтобы всё оставалось так, как сейчас», — заявил Зеленский.