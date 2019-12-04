Москва, , 11:24 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского поддерживали 73% избирателей, и он мог многое изменить, оперевшись на поддержавший его электорат и изменив интересам олигархов, которые делали ставку на него. Однако Зеленский оказался слишком слабым политиком для столь радикальных решений. Об этом заявил народный депутат V—VII созывов Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Самое удивительное, что он допустил ошибку: эти 73%, которые поддержали, он превратил их в зрителей. Он мог бы их активизировать и сказать, давайте обсудим на майдане и обсудим вопросы мира. У меня есть что сказать! И собралось бы там 300−500 тыс. спокойно. Но он боится», — заявил Олейник.