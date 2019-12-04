Аддис-Абеба, , 11:39 — REGNUM Спустя всего несколько месяцев после получения Нобелевской премии мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда обвинили за его методы взаимодействия с соседними странами. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В двух докладах Организации Объединенных Наций его обвинили в «равнодушии по отношению к мирному процессу в Южном Судане» и «разжигании нестабильности в Сомали». Ахмед был тесно связан с делами двух стран, так как выступал в качестве председателя Межправительственного органа по вопросам развития (Игад), отмечают журналисты.

«За прошедший год Игад и соседние с Южным Суданом государства-члены организации, в частности Эфиопия, Кения, Судан и Уганда, не продемонстрировали полного и последовательного участия в мирном процессе», — говорится в докладе ООН.

В отчете Группы экспертов ООН говорится, что Эфиопия, премьер-министр которой возглавлял Игад до пятницы, 29 ноября, и Кения оказывали лишь частичную поддержку, периодически посещая Южный Судан или проводя двусторонние встречи.

Представители обеих стран опровергают это обвинение, отдельно заявляя, что они фактически в полной мере «понесли тяжесть нестабильности» в Южном Судане, приняв сотни тысяч беженцев и потеряв свой бизнес в стране.

В другом докладе группа экспертов ООН по Сомали в своем отчете за 2019 г. отметила, что Эфиопия якобы «вмешалась в голосование» на юго-западе страны. По словам экспертов ООН, это вызвало протесты жителей юго-запада, что привело к гибели нескольких человек.

Однако, в Эфиопии назвали доклад «фальсификацией».

Напомним, обвинения против деятельности Эфиопии в стране впервые начали предъявляться в Сомали в прошлом году.