Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом 4 декабря на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

По его словам, официальный визит главы государства состоится 5−6 декабря 2019 года. Токаев также планирует встретиться с президентом ФРГ Фрнаком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Вольфганом Шойбле.

Кроме того, президент Казахстана примет участие в заседании Берлинского евразийского клуба, встретится с представителями немецких компаний, а также выступит перед членами парламентской группы дружбы «Германия — Туркестан».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня председатель правления национального управляющего холдинга Казахстана «Байтерек» Айдар Арифханов и глава международного страхового агентство «Ойлер Гермес» Инго Юнкер подписали рамочное соглашение по открытию лимита на страховое покрытие, которое позволит привлечь дополнительные инвестиции.

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