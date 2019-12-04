Киев, , 11:10 — REGNUM На Украине обсуждают скандал, связанный с принятым накануне Радой заявлением о поддержке евроатлантических стремлений страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 декабря.

Напомним, что накануне последним вопросом на вечернем заседании Верховная рада поддержала заявление фракции «Европейская солидарность» по интеграции в НАТО. В документе, как обсуждали депутаты, речь идет в том числе о возможном предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Однако позже депутат от фракции «Слуга народа», председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что из-за «технической ошибки» аппарата парламента для общественности был опубликован не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли парламентарии.

В правильном, по версии Чернева, варианте отсутствует пункт о том, что Рада призывает президента «обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО».

Все это значит, что Рада в очередной раз проголосовала, даже не зная за что, считает политик, депутат парламента предыдущего созыва Борислав Береза». Турборежим в действии. Они и раньше голосовали, не читая. Теперь они принимают законы не глядя, а текст на сайте (официальном сайте Рады — ред.) можно ставить любой. Даже о назначении Винни Пуха послом в США. Проголосуют, не глядя», — комментирует Береза.

Также политик допускает еще один вариант развития событий — депутаты на самом деле проголосовали за обращение с ПДЧ, но потом поняли, что это может раздражать Россию, и решили «отыграть назад».

«В общем, фраза «но это не точно» стала девизом Рады 9-го созыва», — резюмировал депутат.