Москва, 4 декабря 2019, 11:07 — REGNUM Фактически США вернулись к эпохе маккартизма, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, по мнению которого НАТО должно следить не только за Россией, но и за Китаем и исламским терроризмом.
Таким образом, как полагает Шаповалов, можно сказать, что в настоящий момент США вернулись к эпохе маккартизма, когда пытались окружить США и КНР сетью своих военных союзов и военных баз.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, хотя НАТО создавалось против СССР, а значит, теперь нацелено против России, перед ним встают и другие вызовы. К числу этих вызовов глава Штатов отнёс Китай, который совершает «невероятный подъём», а также исламизм.
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