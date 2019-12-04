Москва, , 11:07 — REGNUM Фактически США вернулись к эпохе маккартизма, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, по мнению которого НАТО должно следить не только за Россией, но и за Китаем и исламским терроризмом.

«Конечно, США используют своей потенциал не только против России. Они пытаются использовать его и против других стран. Но здесь мы должны понимать, что НАТО — это военная структура, созданная в первую очередь против России. Против Китая американцами создается «азиатское НАТО», — сказал политолог. — Во всяком случае попытка создания военно-политического объединения таких стран, как Япония, Австралия, Вьетнам, Индия, против Китая предпринимается. В исламском мире действует своя военная структура, которая аффилирована с НАТО. Это военный союз под руководством Саудовской Аравии, который укрепил свои позиции благодаря Трампу».

Таким образом, как полагает Шаповалов, можно сказать, что в настоящий момент США вернулись к эпохе маккартизма, когда пытались окружить США и КНР сетью своих военных союзов и военных баз.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, хотя НАТО создавалось против СССР, а значит, теперь нацелено против России, перед ним встают и другие вызовы. К числу этих вызовов глава Штатов отнёс Китай, который совершает «невероятный подъём», а также исламизм.

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