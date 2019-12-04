Пекин, , 11:05 — REGNUM Принятие в США законопроекта о правах человека в Синьцзяне затормозят процесс продвижения китайско-американских торгово-экономических переговоров. Об этом 4 декабря заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, у властей Китая есть все необходимые рычаги, чтобы предпринять эффективные меры в отношении США, а Пекин в данном вопросе будет твердо защищать свои интересы, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, конгрессмены потребовали от президента США Дональда Трампа осудить действия КНР по отношению к уйгурам, а председателя КНР Си Цзиньпина призвали закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут незаконно пребывать до 1 млн представителей уйгурского этнического меньшинства.

В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, в ближайшее время он отправится на подпись президенту США, который теоретически может наложить на него вето.

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