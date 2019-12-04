Тегеран, , 11:06 — REGNUM Исламская Республика Иран готова к началу переговоров с США в течение одного часа в случае, если официальный Вашингтон отменит санкции в отношении страны. Об этом 4 декабря заявил президент Ирана Хасан Рухани, его слова приводит телерадиовещательная корпорация IRIB.

«Президент США снимет санкции, и мы в течение одного часа начнем переговоры», — заявил президент Ирана.

При этом он отметил, что в Вашингтоне считают, что вначале нужно проводить переговоры, и только потом снимать санкции. Также Рухани напомнил, что несмотря на то, что страна находится под санкциями США уже 41 год, «за последние два года давление стало максимальным».

«Все усилия нашего правительства идут на то, чтобы минимизировать связанные с этим риски», — сказал Хасан Рухани.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран является врагом всех демонстрантов на Ближнем Востоке.