Грозный, , 11:07 — REGNUM Скрытную переброску аэромобильных групп (АГ) в тыл условного противника отработали экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа. Тренировки прошли на полигоне в Чечне, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе ЮВО.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили условную диверсионную группу. Для уничтожения диверсантов экипажи вертолетов доставили АГ мотострелковой дивизии в заданный район.

В тылу «противника» личный состав АГ сосредоточенным огнем выполнил стрельбы из автоматических и противотанковых гранатометов, а также минометных комплексов.

В рамках учения расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов прикрывали воздушное пространство от низколетящих целей, а инженерно-саперные подразделения оборудовали проход в условном минном поле. Военные медики выполнили эвакуацию «раненых» с поля боя, оказав им первую медицинскую помощь.

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