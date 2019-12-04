Джакарта, , 10:52 — REGNUM Индонезия намерена наладить сотрудничество в развитии творческой индустрии с Южной Кореей, сообщает Antara.

«Министерство промышленности намерено и дальше увеличивать количество предпринимателей, особенно в сфере творческой индустрии. Это может внести положительный вклад в национальную экономику», — заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По его словам, в 2018 году творческая индустрия смогла внести значительный вклад в экономику страны. Речь идет о кулинарной индустрия (41,69%), затем следует индустрия моды (18,15%) и ремесленная индустрия (15,70%).

Министр промышленности отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо считает, что будущая экономика стоит за творческой и цифровой индустриями.

Индонезийско-корейское соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IK-CEPA) откроет возможности для сотрудничества в промышленном секторе, включая творческую индустрию.

Более того, исходя из индекса инноваций Bloomberg в 2014—2017 гг., Южная Корея находится на вершине роста сектора «креативной» индустрии.

Напомним, ранее президент Индонезии оценил, что сотрудничество с Южной Кореей в этой области сможет внести 5,79 млрд долларов США в национальную экономику.