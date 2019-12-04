Тегеран, , 10:59 — REGNUM Участники протестных акций в Иране, которые были несправедливо задержаны, должны быть освобождены. Об этом заявил 4 декабря президент страны Хасан Рухани в эфире государственного телевидения.

Он отметил, что говорит о тех невинных людях, которые выступали против повышения цен на бензин. Они не имели оружия и должны выйти на свободу, подчеркнул Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, решение иранских властей поднять цены на топливо привело к протестам. Массовые выступления начались 15 ноября.

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