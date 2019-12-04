Лондон, , 10:55 — REGNUM Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году. Об этом 4 декабря сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 70-м саммите НАТО, проходящем в Лондоне.

Также он рассказал, что лидерами стран НАТО впервые будет обсуждён ответ на усиление Китая и его военной составляющей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Йенс Столтенберг рассказал на пресс-конференции, что оборонные расходы в НАТО вырастут на $400 млрд к 2024 году по сравнению с их уровнем в 2016 году.