Москва, , 10:46 — REGNUM Невнятные заявления президента Украины Владимира Зеленского о существовании запасных планов по урегулированию конфликта в Донбассе свидетельствуют о растерянности украинского лидера. Об этом заявил народный депутат V—VII созывов Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Безусловно, звучит как «я устал». Затем будет «я ухожу». Амбиции это одно… давайте посмотрим по социологии: было 73%, сегодня 52%. Зима, тарифы, земля впереди. Даю гарантию — будет минус 30. Потому что зимой не снег тает, а рейтинг тает. И вот он видит — критическая масса может сказать: пошёл отсюда! Нам быстро нужен мир, тарифы нормальные и так далее», — заявил Олейник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.

«Я не хочу говорить о моем «плане Б» прямо сейчас — вот почему он называется «планом Б», потому что я верю в «план А». Но он, конечно, существует. И одна вещь, которую я хотел бы уточнить: мой «план Б» не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас», — заявил Зеленский.