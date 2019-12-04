Москва, , 10:44 — REGNUM За последние три годы не произошло никакого качественного изменения стратегии НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что три года назад НАТО двигалось в неверном направлении, но зато теперь ситуация изменилась.

«Сложно сказать, что имеет в виду Трамп, говоря про неверное направление. Возможно, речь идёт о попытках стран Европы создать свои военные структуры, параллельные НАТО, то есть возродить Западноевропейский союз (ЗЕС), который был создан в 1948 году, — сказал Шаповалов. — Однако никакого изменения стратегии НАТО за это время не произошло. НАТО как продолжало свою агрессивную экспансию на Восток к границам России, так и продолжает. За истекшие три года произошли серьёзные изменения, которые увеличили опасность вооружённого конфликта на территории Европы и в целом в мире. Это и развертывание систем ПРО, и постоянные военные провокации, и выход США из системообразующих международных соглашений».

Всё это, по словам политолога, свидетельствует о том, что в отношении РФ политика НАТО не изменилась и Североатлантический альянс по-прежнему представляет самую большую угрозу безопасности РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что три года назад НАТО двигалось в неверном направлении, но теперь очень укрепилось. Вместе с тем, по словам Трампа, НАТО должно проявлять больше гибкости, реагируя на новые угрозы и вызовы.

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