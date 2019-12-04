Москва, 4 декабря 2019, 10:44 — REGNUM За последние три годы не произошло никакого качественного изменения стратегии НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что три года назад НАТО двигалось в неверном направлении, но зато теперь ситуация изменилась.
Всё это, по словам политолога, свидетельствует о том, что в отношении РФ политика НАТО не изменилась и Североатлантический альянс по-прежнему представляет самую большую угрозу безопасности РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что три года назад НАТО двигалось в неверном направлении, но теперь очень укрепилось. Вместе с тем, по словам Трампа, НАТО должно проявлять больше гибкости, реагируя на новые угрозы и вызовы.
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