История вопроса

Территориальный спор между турками-киприотами и греками-киприотами о принадлежности острова Кипр.

В 1960 году Кипр, ранее входивший в состав Великобритании получил независимость. Между двумя крупнейшими этническими группировками острова – греками и турками. Спустя 3 года между ними произошел первый крупный конфликт, в результате которого погибло более 500 человек.

В 1974 году турецкие войска высадились на острове и в ходе ожесточенных боев, с использованием авиации и бронетехники нанесли поражение войскам греком-киприотов и заняли около 1/3 территории острова.

С тех пор Кипр разделе на 2 части – греческую и турецкую. На турецкой действует «Турецкая республика Северного Кипра» - государство, признанное лишь Турцией. Линию, разделяющую остров охраняют войска ООН.

