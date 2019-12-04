Триполи, 4 декабря 2019, 10:39 — REGNUM Правительство национального согласия Ливии приветствовало соглашение с Турцией о морских границах, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
В заявлении правительства Ливии, цитируемое изданием, также говорится, что государство имеет право заключать любые соглашения с любой страной, признанной ООН, поэтому протесты Египта и Греции выглядят странно.
Причиной недовольства указанных стран стало их желание иметь доступ к морским ресурсам региона.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна продолжит нефтеразведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра.
Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана