Дакар, , 10:26 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл высоко оценил роль Индонезии в поддержке развития инфраструктуры в стране, сообщает Antara.

Заявление было сделано президентом Сенегала в ходе визита министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Дакар.

В ходе встречи стороны договорились об увеличении двустороннего сотрудничества в области инфраструктуры, стратегической промышленности, горнодобывающего дела и экономики.

Глава МИД Индонезии также стала свидетелем подписания соглашения о первом этапе проекта Tour de Goree стоимостью 250 млн евро, который предусматривает начало ряда совместных инфраструктурных проектов и станет ориентиром для проведения юношеских Олимпийских игр 2022 года в Дакаре.

Стороны также обсудили возможность приобретения самолетов CN-235 и сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, таких как фосфат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря глава МИД Индонезии отправилась с рабочим визитом в Сенегал для поощрения экономического сотрудничества с рядом африканских стран.

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