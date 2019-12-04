Урумчи, Китай, , 10:25 — REGNUM Народный политический консультативный совет Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая выразил жесткое осуждение и протест против закона в отношение Синьцзяна, принятого Палатой представителей США, сообщает 4 декабря агентство Синьуха.

«Закон о правах уйгуров 2019» полностью игнорирует факты, уничижая и необоснованно критикую ситуацию с правами человека и борьбой с терроризмом в Синьцзяне, заявило консультативное ведомств региона в своем официальном заявлении, опубликованном 4 декабря.

Назвав принятие закона «вопиющим актом гегемонии», совет осудил его также за обвинение в отношение Китая в необоснованном введении санкций.

«Это оскорбляет чувства китайского народа и посылает совершенно неверный сигнал боевикам и террористам. Мы призывает США отказаться от мышления времен Холодной войны и идеологических предрассудков, а также увидеть реальные достижения Синьцзяна в борьбе с терроризмом и экстремизмом в объективном свете», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая также официально осудил принятый в США закон в клевете и злокозненной критике. Отметим также, что данный закон схож по принципу с «Актом Магницкого», то есть позволяет Белому дому вводить антикитайские санкции по своему усмотрению.

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