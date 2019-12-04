Лондон, , 10:21 — REGNUM Европейские страны — члены НАТО должны тратить на оборонные расходы альянса не менее 2% от своего ВВП, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии саммита военного блока в Лондоне.

По словам американского лидера, большинство европейский стран уже увеличивают взносы в бюджет НАТО.

«С теми же, кто этого не делает, нам придется говорить по-другому и применять к ним меры в торговле», — пригрозил глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал несправедливым, что Вашингтон тратит на оборонные нужды 4−4,3% ВВП, тогда как Германия — 1−1,2%.

В свою очередь генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о новой схеме распределения расходов, которая предполагает увеличение взносов Германии и сокращение взносов США. По новым расчётам на Германию и США теперь будет приходиться по 16% общего бюджета НАТО.

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