Москва, , 10:20 — REGNUM Рассуждая о НАТО, президент США Дональд Трамп пытается выдать желаемое за действительное, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Белого дома о том, что НАТО «очень сильно и становится ещё сильнее»

«В настоящий момент НАТО находится в состоянии глубокого политического, идеологического и управленческого кризиса, — сказал Шаповалов. — Между странами НАТО существуют серьёзные противоречия. Речь идёт как о противоречиях между США и западными партнёрами, так и о противоречиях между Турцией и странами НАТО, противоречиях между странами новой Европы и даже о противоречиях между Францией и Германией. И в этом смысле высказывание Трампа — это попытка выдать желаемое за действительное».

При этом эксперт отметил, что три года назад Трамп, став президентом, начал очень активно заниматься НАТО — фактически поставив ряд ультиматумов странам Североатлантического альянса, прежде всего связанных с необходимостью увеличения расходов на вооружение. Как полагает политолог, видимо, Трамп теперь ставит это себе в заслугу и говорит, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО, которое действительно двигалось в неверном направлении три года назад, в настоящее время стало очень сильным и продолжает становиться ещё сильнее.

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