Тбилиси, , 10:18 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что сотрудники полиции постараются нагревать воду, прежде чем использовать ее для разгона протестующих. Такое заявление он сделал в интервью грузинскому Общественному телевидению, показанном 3 декабря.

«Два раза облили водой, и за это нас тоже ругают, мол, как можно на холоде применять воду. Сейчас стараемся согреть воду и использовать теплую воду», — сказал глава МВД.

Он подчеркнул, что полиция не использует для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули и газ. Гомелаури также посетовал, что правоохранителей обвиняют всегда, даже если они ничего не делают.

«Действуем, им не нравится, не действуем — тоже не нравится. Это сложно», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, волна протестов началась в Грузии в ноябре после того, как конституционное большинство в парламенте не поддержало изменения в избирательном законе. Оппозиционные партии начали блокировать дороги и входы в государственные учреждения. За разгон протестующих с помощью водометов действия полиции назвали крайне жесткими.

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