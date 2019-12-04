Джуба, , 10:07 — REGNUM Часть миротворцев Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) были передислоцированы в графство Алоор для того, чтобы попытаться остановить кровопролитные межплеменные столкновения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление МООНЮС.

По данным ООН, за последние несколько дней боев между общинами Гак и Нуэр погибли около 80 человек и более 100 получили ранения. Враждующие стороны также разграбили имущество друг друга и угоняли скот, передают журналисты.

Напомним, что гражданская война разразилась в Южном Судане шесть лет назад. Хотя в настоящее время действует соглашение о прекращении огня, создание единого правительства неоднократно откладывалось.